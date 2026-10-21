La Fiorentina risponde alla Lega: "Controdeduzioni insoddisfacenti"

La Fiorentina risponde alla Lega: "Controdeduzioni insoddisfacenti"FirenzeViola.it
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Ieri alle 08:44Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha preso atto della risposta della Lega Serie A alla sua richiesta di spiegazioni sulle scelte arbitrali della gara contro il Como. Questa la contro-risposta del club viola: "La Fiorentina prende atto della risposta della Lega Serie A ma ritiene le controdeduzioni non soddisfacenti e non esaustive in quanto non chiariscono, in alcun modo, la dinamica della mancata revisione VAR sul primo gol del Como e non forniscono alcuna immagine video dinamica che chiarisca definitivamente l'oggettività del fuorigioco sul gol annullato a Pongracic.

Il Club continuerà a rivolgersi a tutte le istituzioni sportive preposte per avere le spiegazioni necessarie e fare chiarezza definitiva su situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema".