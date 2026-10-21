FirenzeViola

Qui Viola Park, Atta e Ranieri ancora a parte: le ultime in vista dell'Inter

Qui Viola Park, Atta e Ranieri ancora a parte: le ultime in vista dell'InterFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 16:15Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

La Fiorentina si è allenata oggi alle 12:30 in vista della prossima sfida contro l'Inter in campionato in programma domenica proprio a quell'ora. Come raccolto, sono due i giocatori che hanno lavorato in maniera individuale al Viola Park nella giornata di oggi, i due degenti Arthur Atta, ancora alle prese con il sovraccarico all'addome patito diverse settimane fa, ma anche Luca Ranieri che non si è ripreso dal problema al piede patito dopo il Genoa.

Entrambi restano dunque in bilico in vista di Milano con il francese che molto difficilmente potrà essere della partita mentre per quanto riguarda il difensore la decisione sarà presa nei prossimi giorni dopo l'assenza nell'ultima sfida di campionato contro il Como.