Toni "concitati" e "irrispettosi" di Paratici. Adesso si ricorrerà alla Figc

Le polemiche arbitrali dopo Fiorentina-Como hanno portato anche a provvedimenti disciplinari. Come riporta La Nazione, il giudice sportivo ha sanzionato Fabio Paratici con una multa di 10mila euro e una diffida per le proteste rivolte a una decisione arbitrale durante l’intervallo della partita. Secondo il quotidiano, il dirigente viola avrebbe contestato la scelta del direttore di gara negli spogliatoi con toni «concitati e irrispettosi».

A pesare sulla decisione sarebbe stata anche la recidiva, visto che Paratici era già stato sanzionato per un episodio simile al termine della sfida contro il Napoli. Nel frattempo, la Fiorentina attende ancora chiarimenti sui due episodi più controversi della gara con il Como: il contatto tra Milla e Gonçalves in occasione del vantaggio dei lombardi e la rete del possibile pareggio firmata da Pongracic, successivamente annullata. Il club viola potrebbe chiedere ulteriori spiegazioni alla Figc per fare luce sulle decisioni arbitrali contestate.