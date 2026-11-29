Dagli inviati Fiorentina rientrata nell'indifferenza: niente ritiro per stasera

In questi minuti la Fiorentina è rientrata a Firenze dopo la partita di Udine, persa per 1-0. La squadra è rientrata nell'indifferenza, visto che all'aeroporto e al centro sportivo non c'erano tifosi ad attenderli per contestare (così come era accaduto con i cori al Bluenergy Stadium) o incoraggiare, come mostra il video di Firenzeviola.

Per stasera niente ritiro, decisione nelle prossime ore

E dopo l'arrivo al Viola Park, c'è stato il rompete le righe, con i giocatori che potranno rientrare nelle loro case visto che la società e l'allenatore hanno deciso di non proseguire il ritiro. Ovviamente in settimana potrebbero decidere di proseguirlo in vista della gara di lunedì prossimo con il Cagliari al Franchi.

Le parole di Vanoli sul ritiro

D'altronde Vanoli aveva sottolineato che non si era trattato di un ritiro punitivo quello appena fatto e lo ha ribadito oggi in conferenza: "Non ho mai detto che era un ritiro, era un modo per stare insieme".