RFV Viviano: "Dispiace ma Vanoli va mandato via. Una cosa sui tifosi mi fa inc***are"

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese, a Radio Firenzeviola è intervenuto Emiliano Viviano dicendo la sua sul momento viola: "Sinceramente sono molto in difficoltà perché non riesco a trovare un aspetto positivo. Nel gioco, nella comunicazione, nell'organizzazione, nel pensiero futuro... Oggi non è stata neanche la partita peggiore ma è tutto molto estemporaneo, è frutto delle giocate dei singoli che poi non stanno arrivando. Io ho giocato tanto a calcio, vedo e sento tante persone che contestano le operazioni societarie ma guardo la Lazio ed è prima in classifica e quindi il problema non può essere lì. Se guardo in campo, vedo giocatori che non sanno cosa fare, che sono messi in campo a caso. Vanoli non ci sta capendo nulla, è una squadra costruita per giocare in maniera diversa. Per tenere palla e guidare il gioco, e invece non lo fai mai. Njie e Mastantuono giocano a 50 metri dalla porta, se non sei Yamal fatichi per forza. Per me esattamente come l'anno scorso il problema fu Pioli, ora è la stessa situazione. C'è bisogno di una svolta. Mi dispiace perché ritengo Vanoli un buon allenatore e soprattutto un'ottima persona. Non è scarso, ma va mandato via dalla Fiorentina".

Ma che allenatore può venire a Firenze?

"Ora la situazione non è semplice, però ce ne sono un paio. Montella, Thiago Motta o anche Tudor. Poi odio criticare perché ho fatto il calciatore, ma oggi cosa deve fare un tifoso della Fiorentina? C'è una cosa che mi fa impazzire".

Cosa?

"Che la Fiorentina fa schifo da 10 mesi e in trasferta è sempre tutto pieno. Sento dire che Firenze è una piazza difficile, che contestiamo o polemizziamo troppo. Oggi ce n'erano 1500 nel settore ospiti, e siamo rompicoglioni? Mi piacerebbe che vedessero chi sono davvero i rompicoglioni. Odio che tutta Italia parli di Firenze come piazza difficile".