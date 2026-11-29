Dagli inviati Fiorentina, fine ritiro e libera 48 ore: ecco il perché della scelta

Come già anticipato da FirenzeViola, la Fiorentina è da poco rientrata al Viola Park dopo la sconfitta di Udine ed ha deciso di mandare a casa i giocatori. La scelta di far finire il ritiro e lasciare libera la squadra due giorni nasce dal fatto che tecnico e società sono convinti che le sconfitte siano un fatto di testa e di poca leggerezza a causa della classifica. Così hanno deciso di lasciare liberi i giocatori 48 ore, perché recuperino le energie mentali fondamentali per far girare anche le gambe, per usare anche le parole di Vanoli oggi che più volte ha sottolineato che "è un fatto di testa".

La squadra si ritroverà al Viola Park per preparare la sfida con il Cagliari di lunedì prossimo solo mercoledì.