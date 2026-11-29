Scontri tra tifosi viola e del Napoli sull’A1, in fiamme anche un van
Un van dei tifosi viola in fiamme e l’Autosole bloccata alle porte di Firenze. È il bilancio degli scontri tra sostenitori della Fiorentina e del Napoli, avvenuti all’altezza dell’uscita A1 di Sesto Fiorentino-Calenzano, sulla carreggiata in direzione sud. I tifosi partenopei erano di rientro da Reggio Emilia, dove il Napoli aveva affrontato il Sassuolo.
Intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio (sono stati accesi i fumogeni, torce e fuochi d'artificio) e diverse forze di polizia. Gli scontri e le operazioni di soccorso hanno bloccato la circolazione nel tratto fino a Firenze Nord, con il traffico deviato. Le ripercussioni si sono fatte sentire per molti chilometri a monte dello svincolo, con lunghe code già a partire da Barberino del Mugello.
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