FirenzeViola Moduli e interpreti che cambiano di continuo: tutta la confusione di Vanoli

Vanoli riesce a trasmettere solo la propria confusione a una squadra in difficoltà. Tutti i cambi isterici del mister a Udine

Paolo Vanoli non è l'unico responsabile di quanto sta accadendo alla Fiorentina, ma sicuramente è arrivato il momento di fare una riflessione sul suo lavoro. Da quando è tornato sulla panchina viola, la tanto attesa svolta non è arrivata. I punti sono pochi, il gioco pessimo, la confusione tantissima. Il tecnico di Varese, anche in Friuli come accaduto a Monza, ha mostrato tutta la propria fragilità, cambiando in modo isterico interpreti e moduli senza trovare neanche un lumino in fondo al tunnel.

Ritorno al passato che non dà frutti

Alla ricerca di un equilibrio che non c'è e di una prestazione degna di questo nome, Vanoli è tornato al 4-3-3 iniziale, con Fagioli, Ndour e Brescianini come equilibratori in mediana di un gioco inesistente. Il risultato è stato pessimo, soprattutto per un'altra prova gravemente insufficiente di Fagioli e un'altra del tutto incolore da parte di Ndour. Brescianini è stato sostituito al 45', evidentemente coinvolto nella mediocrità del centrocampo. Un esperimento quello della prima frazione che si è scontrato con la realtà di un meritato 1-0 per i padroni di casa che ha poi spinto Vanoli a cambiare modulo e giocatori.

Bocciato il tentativo con le due punte

A inizio ripresa la squadra è tornata a giocare col 4-2-3-1 delle due uscite precedenti, senza Brescianini nei tre di centrocampo e con Pedro a galleggiare dietro le punte. La mancata reazione al cambio effettuato dal mister, ha costretto lo stesso Vanoli a cambiare di nuovo, con l'inserimento di Beto al posto di Mastantuono e un modulo che è diventato una sorta di 4-2-4 con Njie spostato a destra. L'allenatore ha dichiarato a fine partita che i 10 minuti col doppio centravanti sono stati un fallimento, un po' come accaduto una settimana fa al Brianzeo. Cross sbagliati o telefonati e una totale assenza di gioco ragionato hanno reso inutile la contestuale presenza del guineano e di Pellegrino, poi cambiato all'80' con il ritorno in campo di Atta.

Vanoli ha trasmesso solo confusione

A questo punto, il modulo poteva sembrare di nuovo una specie di 4-3-3, ma con una confusione generale che è diventata palpabile negli attacchi finali della Fiorentina, vicina al gol solo grazie al colpo del singolo, ovvero il palo di Pedro Gonçalves. Una lunga serie di modifiche isteriche che non hanno mai dato qualche sicurezza in più alla Fiorentina, sballottata da una parte e dall'altra con poche certezze e con continui cambi di uomini e moduli. Vanoli pare incapace di trasmettere il proprio messaggio tattico alla squadra, e tutto sembra tranne che un modo per giocare contro il proprio allenatore. La sensazione è che siano tutti dentro a questa confusione con i piedi e con le scarpe e che non ci sia un barlume di speranza vista la totale assenza di reazione da parte dei giocatori nonostante i diversi input lanciati dalla panchina.

Per ora il club ha deciso di proseguire il lavoro insieme a Vanoli. Ma il tecnico dovrà mostrare che la squadra non sta assorbendo solo la sua confusione e l'isteria che ha trasmesso con alcune decisioni. Perché allora la difesa da parte della società, comunque arrivata pubblicamente solo prima del ko e non dopo, rischia di essere del tutto controproducente.