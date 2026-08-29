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Entra in campo la squadra maschile nella sfilata per il Centenario: altri fischi

Entra in campo la squadra maschile nella sfilata per il Centenario: altri fischiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:43Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dal Franchi, Pietro Lazzerini

Al termine della sfilata organizzata durante la festa per il Centenario sul prato del Franchi sono stati chiamate in campo le due formazioni della Fiorentina, femminile e maschile. E il momento dell'ingresso in campo dei calciatori è stato sottolineato da una bordata di fischi da parte del Franchi dopo le due sconfitte subite all'inizio del campionato contro Roma e Frosinone, fischi che sono proseguiti a lungo mentre i giocatori raggiungevano il centro del campo. Dopo però è partito il coro "Viola alè".