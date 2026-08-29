Dagli inviati Entra in campo la squadra maschile nella sfilata per il Centenario: altri fischi

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Al termine della sfilata organizzata durante la festa per il Centenario sul prato del Franchi sono stati chiamate in campo le due formazioni della Fiorentina, femminile e maschile. E il momento dell'ingresso in campo dei calciatori è stato sottolineato da una bordata di fischi da parte del Franchi dopo le due sconfitte subite all'inizio del campionato contro Roma e Frosinone, fischi che sono proseguiti a lungo mentre i giocatori raggiungevano il centro del campo. Dopo però è partito il coro "Viola alè".