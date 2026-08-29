Dagli inviati Grosso amareggiato: "Kean? Avessi potuto, l'avrei usato. Dobbiamo metterci in discussione"

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Al termine della sfida persa per 3-0 contro il Frosinone, dalla sala stampa dell’Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso. Queste le sue dichiarazioni: “In una giornata così bella volevamo fare qualcosa di diverso. Abbiamo visto lo spettacolo della nostra gente. Putroppo abbiamo mostrato leggerezze e fragilità. C’è tanto da fare, peccato siamo dispiaciuti. Dobbiamo costruire le fondamenta del progetto: siamo già dentro il campionato e stiamo mostrando difetti e fragilità. Ho chiesto ai ragazzi di fare analisi giuste e di alzare il livello, perché il campionato non ti aspetta”.

Il mercato incompleto vi ha penalizzato?

“Oggi si sono intraviste anche cose buone, dobbiamo aumentare le cose positive. Nei numeri è stata una gara fatta bene, ma non abbiamo avuto l’energia di contrastare i nostri avversari. La nostra bravura deve essere quella di mettersi in discussione adesso: dobbiamo essere bravi a creare una struttura solida dove poggiare le nostre basi. Serve più ferocia”.

Cosa si aspetta dal mercato non questa ultimi giorni di mercato?

“Oggi parlare di mercato non ha senso. Dobbiamo essere bravi a fare meglio in campo. Avremmo meritato di più. Sono convinto che ci completeremo a livello di struttura. Ci sono tante cose positive ma conoscevo le difficoltà anche se pensavo che fossero meno".

Da dove nasce la scelta di non portare Kean?

"Mi avrebbe fatto piacere averlo oggi anche solo per uno spezzone di gara. Se avessi potuto, lo avrei fatto anche prima del 3-0. Mancano pochi giorni se Dio vuole e finirà questo tran tran. I fischi? Sono giusti che siano arrivati: io però mi tengo anche il grande sostegno che è arrivato da parte del pubblico".

Quanto manca a vedere la sua idea di calcio?

"Intanto non dobbiamo farci sopraffare dagli eventi. Certo, oggi gli episodi sono anche stati sfavorebili. Ma senza le basi le qualità rimangono fine a se stesse".