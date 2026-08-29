Dagli inviati De Gea: "Percepisco fragilità e poca esperienza. Kean? Chi non vuol restare, vada via"

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Presente in sala stampa al termine del ko contro il Frosinone, ha così parlato dalla pancia del Franchi il portiere e capitano della Fiorentina David De Gea:

Che sta succedendo, David?

"Magari contro la Roma mi aspettavo delle difficoltà, anche se il 4-0 è eccessivo, ma oggi no. Mi dispiace per la gente di Firenze, per l'importanza di questo club. Ancora siamo fragili, manca furbizia e aggressività. Prendiamo sempre gol fragili. In Serie A come sbagli il gol, gli altri te lo fanno. Sento che c'è fragilità in difesa, manca esperienza dentro il campo. Dobbiamo parlarci di più e come giocatore di esperienza devo aiutare la mia squadra. Ma sono sereno perché so che ci sono giocatori di qualità che possono fare bene alla Fiorentina".

Come avete vissuto dall'interno il caso Kean?

"Il calcio è questo, il mercato funziona così. Ci sono sempre giorni a fine mercato di caos. Io penso che i giocatori che vogliono restare restano, quelli che non vogliono restare devono andare via. Moise è un giocatore ancora nostro, è un grande giocatore. Vediamo che succede".

Come si fa a spronare questo gruppo dopo la stagine scorsa?

"Un anno fa abbiamo fatto una stagione brutta e i fischi di questo avvio di stagione sono normali. Oggi era una giornata di festa, perdere 3-0 è dura. Ma noi siamo forti, miglioreremo e faremo un gran campionato".

