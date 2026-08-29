Fatta per Njie. Romano: "Accordo a 16 milioni più bonus e 10% sulla rivendita"

Fatta per Njie. Romano: "Accordo a 16 milioni più bonus e 10% sulla rivendita"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina ha chiuso per Alieu Njie dal Torino. Come riporta Fabrizio Romano con il noto "Here we go", il club viola ha raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore classe 2005. Il nuovo esterno è pronto a unirsi alla squadra di Grosso in un affare da 16 milioni di euro più 4 di bonus, con il Torino che manterrà anche una clausola del 10% su una futura rivendita. Njie invece ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per un contratto fino a giugno 2031.