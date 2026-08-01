Real Madrid-Fiorentina 1-0, Endrick si gira su Ranieri e sblocca la gara
20' - Fermato regolarmente Piccoli da Camavinga, trovato poco l'ex Cagliari in questa metà di primo tempo.
17' - Endrick è un'ira di Dio, la difesa viola prova a contenerlo spesso in campo aperto.
16' - Prova a reagire la squadra di Grosso, che comunque arriva spesso al limite dell'area avversaria.
11' - Gol del Real. Endrick riceve un pallone arretrato in area, si gira bene su pressing di Ranieri e col sinistro trafigge De Gea. Blancos avanti 1-0.
9' - Prova a soprendere la difesa spagnola la Fiorentina, con un lungo rilancio di De Gea per Piccoli. Lunin esce bene.
6' - Riparte bene la squadra di Mourinho, Oulai ferma Guler e spende il fallo a metà campo.
4' - Primo squillo del Real, con Arnold che arriva al tiro di potenza. Ma esce e di parecchio.
2' - Buon giro palla della Fiorentina in partenza, poi Piccoli non tiene il pallone dopo un lancio lungo.
1' - Partiti! Primo pallone giocato dal Real.
18:00 - Un minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi.
17:59 - Consueti convenevoli tra le due formazioni, che stanno entrando in campo: Fiorentina in maglia viola, Real Madrid con la casacca Blanca.
17:55 - Queste le formazioni ufficiali:
Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Alexander Arnold, Martinez, Rivas, Carreras; Camavinga, Valverde; Dumfries, Guler, Ciria; Endrick. A disposizione: Mestre, Navarro, Espí, Fati, Fortea, Garcia, Cestero, Lacosta, Yanez, Jacobo. All.: Mourinho
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Mandragora, Oulai, Ndour; Atta, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Valdepeñas, Dodo, Fabbian, Fagioli, Fortini, Braschi, Kean, Kospo, Croci, Deli, Mazzeo, Perrotti.
Arbitro: Julian Weinberger
Pochi minuti al fischio d'inizio di Real Madrid-Fiorentina, gara amichevole in programma alle ore 18 al Worthersee Stadion di Klagenfurt. Una bella occasione per mettersi in mostra per la squadra di Fabio Grosso, contro il club forse più importante del mondo anche al netto delle assenze tra le fila di José Mourinho. Su Radio FirenzeViola il racconto della partita a cura del nostro inviato Giacomo Galassi, su FirenzeViola.it la diretta testuale e ogni aggiornamento dal campo.
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