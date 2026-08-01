Calciomercato Giornata di stallo su Mastantuono: viola e Real spingono per Firenze, l'agente ha altre idee

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Sul fronte legato a Franco Mastantuono non sono attesi sviluppi significativi nella giornata di oggi. Questo è quanto appreso dalla nostra redazione, con la situazione che resta comunque aperta e con Real Madrid e Fiorentina che condividono la volontà di favorire il trasferimento del talento argentino a Firenze. A rappresentare l'elemento di maggiore incertezza nell'operazione è il ruolo dell'entourage del giocatore.

L'agente di Mastantuono, infatti, starebbe valutando anche altre possibilità e spingendo verso destinazioni alternative. La decisione finale del classe 2007 sarà quindi decisiva per capire quale sarà il prossimo passo della trattativa.