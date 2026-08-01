Real Madrid-Fiorentina, le formazioni ufficiali della sfida: Piccoli titolare, Oulai e Jimenez ok
Alle 18 al Worthersee Stadion di Klagenfurt fischio d'inizio per l'amichevole Real Madrid-Fiorentina. Ecco le formazioni della gara con Grosso che ripropone il modulo 4-3-2-1 visto che il recuperato Jimenez dovrebbe giocare terzino destro e Ranieri a sinistra per il forfait di Brescianini e con l'ultimo arrivato Valdepeñas in panchina; anche Moise Kean parte dalla panchina con Piccoli, autore di due gol consecutivi nelle amichevoli inglesi, titolare:
Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Alexander Arnold, Martinez, Rivas, Carreras; Camavinga, Valverde; Dumfries, Guler, Ciria; Endrick. A disposizione: Mestre, Navarro, Espí, Fati, Fortea, Garcia, Cestero, Lacosta, Yanez, Jacobo. All.: Mourinho
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Mandragora, Oulai, Ndour; Atta, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Valdepeñas, Dodo, Fabbian, Fagioli, Fortini, Braschi, Kean, Kospo, Croci, Deli, Mazzeo, Perrotti.
Arbitro: Julian Weinberger
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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