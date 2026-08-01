Incontro in programma tra Como e Fiorentina per Kean, Sportmediaset: "Pronta offerta da 45 milioni"
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Arrivano novità sul fronte di mercato sempre caldo legato al futuro di Moise Kean, come riportato infatti sul proprio profilo X dal noto giornalista ed esperto di mercato di Sportmediaset, Orazio Accomando, a inizio settimana ci sarà un incontro tra Como e Fiorentina per parlare del futuro del centravanti azzurro. Il classe 2000 resta il primo obiettivo per la squadra di Fabregas, pronta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 45M. La Fiorentina nel mentre si è cautelata con il sostituto ed ha in pugno Mateo Pellegrino del Parma. Prima però serve l'uscita di Kean.
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