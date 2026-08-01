Ricavi dalle cessioni in A, Fiorentina solo 16esima per "Transfermarkt"

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La serie A fatica a vendere, soprattutto i giocatori importanti, e dunque ad incassare anche per poter reinvestire sul mercato. La Fiorentina è stata brava a comprare prima di cedere i suoi pezzi pregiati ma dalle cessioni finora fatte ha incassato appena una decina di milioni, considerando che molti sono prestiti pur se onerosi (condizionati) e dunque al momento non portano cash da reinvestire, anche se lo faranno a fine stagione o quando scatterà l'obbligo. I movimenti sono stati tanti ma hanno riguardato perlopiù giovani o giocatori di cui la Fiorentina aveva necessità di liberarsi (per snellire la rosa e il monte ingaggi) che non potevano portare molto nelle casse viola. Fatto sta che con i 10 milioni incassati la Fiorentina è solo 16esima in questa particolare classifica mentre al primo posto c'è l'Atalanta e a ridosso il Bologna grazie all'ultima cessione (Castro alla Roma) e al riscatto di Fabbian da parte della Fiorentina. Nell'ultima parte di calciomercato la classifica viola potrebbe essere stravolta dalle eventuali cessioni di Kean, Dodo e Gudmundsson.

L'elenco delle squadre

1. ATALANTA - 67,3 milioni di euro

2. BOLOGNA - 59,5 milioni di euro

3. MILAN - 44,6 milioni di euro

4. SASSUOLO - 40,5 milioni di euro

5. JUVENTUS - 34,4 milioni di euro

6. LAZIO - 33,5 milioni di euro

7. VENEZIA - 31,5 milioni di euro

8. UDINESE - 28,5 milioni di euro

9. INTER - 27 milioni di euro

10. NAPOLI - 17,7 milioni di euro

11. GENOA - 16,9 milioni di euro

12. COMO - 15,3 milioni di euro

13. ROMA - 14,3 milioni di euro

14. CAGLIARI - 13 milioni di euro

15. TORINO - 12,4 milioni di euro

16. FIORENTINA - 10,5 milioni di euro

17. PARMA - 5,2 milioni di euro

18. LECCE - 3,4 milioni di euro

19. MONZA - 1,3 milioni di euro

20. FROSINONE - 0 euro

Le cessioni della Fiorentina

16. FIORENTINA - 10,5 milioni di euro

Lorenzo Amatucci (C) al Deportivo La Coruna per 2,5 milioni di euro

Jonas Harder (C) al Basilea per 2 milioni di euro

Luis Balbo (D) allo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro

Pietro Comuzzo (D) al Torino in prestito per 1 milione di euro

Lorenzo Lucchesi (D) al Monza per 1 milione di euro*

Alessandro Bianco (C) al Modena per 1 milione di euro

Jacopo Fazzini (C) al Cagliari in prestito per 800mila euro

Matias Moreno (D) al Venezia in prestito per 500mila euro

Lucas Beltran (A) al River Plate in prestito per 500mila euro

Filippo Distefano (A) all'Empoli per 200mila euro

Leonardo Baroncelli (D) al Gubbio per 0 euro

Robin Gosens (D) allo Schalke 04 in prestito

Amir Richardson (C) al Le Havre in prestito

Eddy Kouadio (D) al Monza in prestito

Tommaso Martinelli (P) all'Avellino in prestito

Lorenzo Romani (D) alla Carrarese in prestito

Giulio Scuderi (D) alla Juve Stabia in prestito

Maat Daniel Caprini (A) al Cesena in prestito

Pietro Leonardelli (P) al Treviso in prestito

Tommaso Vanucchi (P) all'Arzignano in prestito

Edoardo Sadotti (D) all’Alcione in prestito

Niccolò Trapani (D) all’Alcione in prestito

Mirko Elia (D) al Bari in prestito

Carlo Evangelista (A) alla Pergolettese in prestito

Brando Dolfi (P) alla Virtus Verona in prestito