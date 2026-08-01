Ricavi dalle cessioni in A, Fiorentina solo 16esima per "Transfermarkt"
La serie A fatica a vendere, soprattutto i giocatori importanti, e dunque ad incassare anche per poter reinvestire sul mercato. La Fiorentina è stata brava a comprare prima di cedere i suoi pezzi pregiati ma dalle cessioni finora fatte ha incassato appena una decina di milioni, considerando che molti sono prestiti pur se onerosi (condizionati) e dunque al momento non portano cash da reinvestire, anche se lo faranno a fine stagione o quando scatterà l'obbligo. I movimenti sono stati tanti ma hanno riguardato perlopiù giovani o giocatori di cui la Fiorentina aveva necessità di liberarsi (per snellire la rosa e il monte ingaggi) che non potevano portare molto nelle casse viola. Fatto sta che con i 10 milioni incassati la Fiorentina è solo 16esima in questa particolare classifica mentre al primo posto c'è l'Atalanta e a ridosso il Bologna grazie all'ultima cessione (Castro alla Roma) e al riscatto di Fabbian da parte della Fiorentina. Nell'ultima parte di calciomercato la classifica viola potrebbe essere stravolta dalle eventuali cessioni di Kean, Dodo e Gudmundsson.
L'elenco delle squadre
1. ATALANTA - 67,3 milioni di euro
2. BOLOGNA - 59,5 milioni di euro
3. MILAN - 44,6 milioni di euro
4. SASSUOLO - 40,5 milioni di euro
5. JUVENTUS - 34,4 milioni di euro
6. LAZIO - 33,5 milioni di euro
7. VENEZIA - 31,5 milioni di euro
8. UDINESE - 28,5 milioni di euro
9. INTER - 27 milioni di euro
10. NAPOLI - 17,7 milioni di euro
11. GENOA - 16,9 milioni di euro
12. COMO - 15,3 milioni di euro
13. ROMA - 14,3 milioni di euro
14. CAGLIARI - 13 milioni di euro
15. TORINO - 12,4 milioni di euro
16. FIORENTINA - 10,5 milioni di euro
17. PARMA - 5,2 milioni di euro
18. LECCE - 3,4 milioni di euro
19. MONZA - 1,3 milioni di euro
20. FROSINONE - 0 euro
Le cessioni della Fiorentina
16. FIORENTINA - 10,5 milioni di euro
Lorenzo Amatucci (C) al Deportivo La Coruna per 2,5 milioni di euro
Jonas Harder (C) al Basilea per 2 milioni di euro
Luis Balbo (D) allo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro
Pietro Comuzzo (D) al Torino in prestito per 1 milione di euro
Lorenzo Lucchesi (D) al Monza per 1 milione di euro*
Alessandro Bianco (C) al Modena per 1 milione di euro
Jacopo Fazzini (C) al Cagliari in prestito per 800mila euro
Matias Moreno (D) al Venezia in prestito per 500mila euro
Lucas Beltran (A) al River Plate in prestito per 500mila euro
Filippo Distefano (A) all'Empoli per 200mila euro
Leonardo Baroncelli (D) al Gubbio per 0 euro
Robin Gosens (D) allo Schalke 04 in prestito
Amir Richardson (C) al Le Havre in prestito
Eddy Kouadio (D) al Monza in prestito
Tommaso Martinelli (P) all'Avellino in prestito
Lorenzo Romani (D) alla Carrarese in prestito
Giulio Scuderi (D) alla Juve Stabia in prestito
Maat Daniel Caprini (A) al Cesena in prestito
Pietro Leonardelli (P) al Treviso in prestito
Tommaso Vanucchi (P) all'Arzignano in prestito
Edoardo Sadotti (D) all’Alcione in prestito
Niccolò Trapani (D) all’Alcione in prestito
Mirko Elia (D) al Bari in prestito
Carlo Evangelista (A) alla Pergolettese in prestito
Brando Dolfi (P) alla Virtus Verona in prestito
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