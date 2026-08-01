Euro 2032, il piano di Firenze per il Franchi: previsto anche un “Villaggio Europa”

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La candidatura del Franchi per Euro 2032 entra nella fase di valutazione, con il Comune di Firenze che ha affidato al Politecnico di Milano l’analisi del piano economico-finanziario presentato. Il percorso, però, prosegue senza ostacoli: Palazzo Vecchio ha infatti garantito la copertura delle risorse necessarie nel caso in cui non dovessero arrivare i finanziamenti previsti dal club viola. Nel dossier inviato alla UEFA spazio anche al progetto degli allestimenti temporanei pensati per accompagnare l’evento.

Tra le strutture individuate ci sono i campi dell’impianto Cerreti e del centro sportivo Davide Astori, oltre agli spazi del Padovani, del Grazzini-Floriagafir e dello stadio di atletica Luigi Ridolfi. Proprio in queste aree potrebbe prendere forma un vero e proprio “Villaggio Europa” a servizio della manifestazione. La proposta comprende inoltre il piano della mobilità cittadina, con il sistema delle tranvie e del trasporto pubblico locale, oltre alla capacità ricettiva di Firenze. Un aspetto rilevante considerando l’impatto economico che anche una o due partite di Euro 2032 potrebbero generare sul territorio. Lo riporta La Nazione.