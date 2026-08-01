Dagli inviati
Real-Fiorentina, attesi 700 tifosi gigliati: Klagenfurt si colora di bianco e viola
Alle 18 fischio d'inizio per Real Madrid-Fiorentina a Klagenfurt, nel land della Carinzia. La cittadina austriaca in queste ore inizia a colorarsi di bianco e viola, con i primi tifosi delle due squadre a passeggio in attesa della sfida. Per quanto riguarda la Fiorentina, saranno circa 700 i sostenitori - molti provenienti dal nord Italia - che la seguiranno in questo test di lusso contro gli uomini di Mourinho tra i quali mancheranno sia l'agognato gioiellino Mastantuono (per motivi di mercato appunto) sia i reduci dal Mondiale tra cui Mbappè, Bellingham e il campione iridato Cucurella.
Ovviamente molti di più i tifosi del Real che ha tantissimi estimatori in Austria. Ecco le foto dei tifosi realizzate dal nostro inviato.
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