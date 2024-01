C. FIESOLE, Che attacchi a Nardella: striscioni e cori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Curva Fiesole si fa sentire un'altra volta in merito alla questione restyling del Franchi. Prima uno striscione durante l'entrata in campo di Fiorentina e Udinese con su scritto: "Tranquillo Nardella alla copertura ci s'è pensato noi!", con dei gazebo messi in cima alla curva. Poi i cori: "Oh Nardella, fuori dai co****ni", seguito da un altro striscione: "Firenze è Fiorentina, connubio per l'eternità. Non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città". Ennesima presa di posizione durissima da parte della parte calda del tifo gigliato.