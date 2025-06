Dagli inviati Giovanni Nigro sull'incendio al Viola Park: "C'era apprensione ma il danno è limitato"

vedi letture

L'imprenditore Giovanni Nigro, costruttore del Viola Park, ha parlato in occasione della gara di beneficenza "Careggi gioca in Viola" al Viola Park, promossa proprio da Nigro Costruzioni e Fondazione Careggi. Queste le sue parole: "C'è tanta emozione oggi, vedere questo posto è sempre bello. Ci rende orgogliosi essere qua per una causa come questa. Per fortuna diversi amici hanno accettato questo invito".

Palladino? "Sono dispiaciuto per come sia finita. Io come voi la vedo da fuori e dico che mi dispiace, spero che ora si riesca a fare meglio come dice il presidente".

Il Viola Park? "Essere qui è sempre emozionante anche per me che l'ho costruito. Ho vissuto momenti molto difficili nella realizzazione, è stato faticoso per noi. Però vederlo ora così è motivo d'orgoglio".

L'incendio di settimana scorsa? "Ci ha dato molta apprensione, all'inizio non sapevano i danni. Nei padiglioni c'è tanto legno quindi poteva succedere una tragedia. Però fortunatamente hanno funzionato i dispositivi di allarme e protezione. Il danno è stato limitato. Ora stanno facendo le opportune verifiche e appena la Fiorentina ci darà delle disposizione faremo anche noi la nostra parte per rimettere il danno".