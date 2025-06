Di Livio: "Kean sappia che è difficile trovare una piazza migliore di Firenze"

vedi letture

Presente alla festa per i 120 del Perugia, Angelo Di Livio ha parlato così a Firenzeviola.it, partendo da un ricordo della sua esperienza in Umbria: “Spero di vedere questo stadio tornare ai massimi livelli, è importante e ha una tifoseria meravigliosa. Bisogna darci dentro, ma stimo molto il direttore sportivo Meluso e so che sta già lavorando per riportare in alto questa società”.

La situazione della Nazionale?

“Ridicola. Non solo in campo, perché perdere 3-0 con la Norvegia è umiliante, ma soprattutto per quanto successo con Spalletti: esonerato e poi in panchina. Non mi sembra una cosa da Nazionale”.

Ranieri le piace?

“È una garanzia per tutto. Sarei contento, ma spetta a lui: ha già fatto una scelta, anche di cuore. Vuole stare tranquillo dopo tanti anni di grandissimo lavoro. Doppio ruolo? Se se la sente, ben venga”.

Quale scelta le piace di più sulle panchine della Serie A?

“Gasperini è il mio preferito, è una garanzia e si vuole confrontare con una piazza importante. Mi ha sorpreso Chivu all’Inter: ha fatto bene al Parma, ma non mi aspettavo questo doppio passo. In bocca al lupo”.

Pioli alla Fiorentina la convincerebbe?

“Stefano è un grande professionista, io sono molto legato a Firenze ed è una piazza che merita rispetto, di provare a sognare qualcosa ogni tanto”.

Cosa deve fare Pradè con i big?

“Kean deve essere grato alla Fiorentina, ha fatto la sua miglior stagione. È chiaro che se dovesse arrivare una proposta importante la valuteranno. Però è difficile trovare una piazza migliore di Firenze”.