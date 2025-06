Goretti alla festa del Perugia: il Dt della Fiorentina presente oggi al Curi

vedi letture

C'è anche Roberto Goretti allo stadio Curi in occasione della festa del Perugia Calcio. L'attuale Dt della Fiorentina, fresco di rinnovo fino al giugno 2027, è a Perugia per l'evento organizzato dal club che festeggia oggi 120 anni di storia. Goretti, che col Perugia ha iniziato a livello giovanile, per poi giocare in due spezzoni di carriera (dal '95 al '97 e nel 2000-01) è uno dei tantissimi ex tra calciatori, allenatori e dirigenti presenti al Curi, dove in questi minuti sta andando in scena una partita tra vecchie glorie.