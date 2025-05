Dagli inviati Inter Primavera, Zanchetta: "Fiorentina in Youth League? Sono strutturati"

vedi letture

Andrea Zanchetta, allenatore dell'Inter Primavera reduce dalla vittoria dello Scudetto, ha parlato così dal Media Center del Viola Park: "Una chiusura di un cerchio non iniziata nel migliore dei modi ma sono veramente orgoglioso e contento di poter portare un trofeo in bacheca a questa società. Ci tenevo tanto e sentivo una certa responsabilità, esserci riuscito è un orgoglio. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con noi".

Che partita è stata?

"Come l'avevamo preparata. Sapevamo che la Fiorentina palleggia molto e ti lascia palleggiare poco, quindi volevamo essere un po' più verticali facendo correre loro indietro. I ragazzi sono stati molto bravi a chiudere tutti gli spazi agli attaccanti della Fiorentina. Sapevamo di avere carte da giocarci in contropiede e così è stato, anche se la partita si è sbloccata su una palla inattiva. Calligaris ha messo una grande pezza per il potenziale 1-1, sono gli episodi che decidono sempre. Abbiamo un gruppo che aveva perso parecchie finali, quindi c'era un misto di tensione e voglia di prenderci il nostro momento. Non era una partita normale, con il pubblico di casa contro di noi".

Una parola su Mosconi?

"Lo chiamiamo Chacharito perché parla tanto ma oggi è stato bravo. È pronto per il salto anche se deve migliorare molto".

La Fiorentina farà la Youth League.

"La Fiorentina ha talento e qualità, sarebbe riduttivo fare dei nomi piuttosto che altri ma giocatori come Rubino e Harder hanno grandi qualità. Sapevamo di dovergli lasciare poco spazio. Mi sembrano già strutturati per fare la Youth League, poi quando la fai è complicata perché toglie tante energie. Competere su tutti i fronti non è semplice ma mi sembrano attrezzati per farla".

Un messaggio per la prima squadra?

"Ringrazio Simone Inzaghi e il direttore che mi hanno fatto l'in bocca al lupo, io ricambio ovviamente. Domani partiamo con mia moglie e i miei figli per andare a vedere la finale perché sarà importante per tutti".