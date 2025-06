Dagli inviati Calcio Storico, ecco chi è il Magnifico Messere della finale

vedi letture

Niente calcio o sport (visto che già nelle due semifinali ci saranno tanti sportivi), non sarà Edoardo Bove il Magnifico Messere dell'edizione 2025 del calcio Storico come era nelle intenzioni in un primo momento. Ma a succedere nel ruolo che nel 2024 è stato di Franck Ribery quest'anno non sarà certo un piano B, perché la scelta è caduta su Carlo Conti, il noto presentatore fiorentino tra i più importanti della tv italiana e riconfermato alla guida del Festival di Sanremo. Sarà dunque un uomo di spettacolo e cultura che ha dato prestigio al nome di Firenze a vestiri i panni di Magnifico Messere il 24 giugno a Santa Croce.