Assessore Perini: "I Colori hanno una funzione anche sociale, per me sarà un orgoglio"

L'assessore allo sport e tradizioni popolari del Comune di Firenze Letizia Perini ha parlato a margine della conferenza stampa dll'edizione 2025 del Calcio Storico, al via sabato con la prima semifinale. Ecco le sue parole: "Stiamo ricevendo richieste da tutto il mondo in particolare dall'America che si sta appassionando a questo gioco, come lo chiamiamo noi, sta insomma assumendo un respiro internazionale e ci richiede anche tanta responsabilità in più perché vogliamo mantenere e fare sempre meglio le nostre tradizioni fiorentine e allo stesso tempo farle conoscere sempre più".

I Colori hanno anche funzione sociale? "La loro attività non si fermano mai anche se nei mesi vicini all'evento si vedono più coinvolti negli allenamenti in vista delle partite, ma durante tutto l'anno sono centri di aggregazione importantissimi, hanno ognuno la propria palestra e come Comune ci stiamo attivando perché ogni Colore possa averla anche fisica e portano avanti sport e attività per disabili o ragazzi che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Danno anche una mano alle famiglie insomma in tante dinamiche diverse".

Debutta sul 'sabbione'? Non mancheranno i brividi ma anche l'attenzione e di sentire la responsabilità di quello che succede, l'attenzione maggiore sarà dedicata ai figuranti e i calcianti che saranno in piazza Perciò guarderò il saluto alla voce con molto orgoglio per la prima volta come assessora alle tradizioni popolari".

La Rari con i suoi tre atleti Magnifico Messere? "Sì perché è una delle tante società che portano avanti lo sport a Firenze e noi vogliamo esaltare con orgoglio chi porta aventi con sudore e passione e questi atleti sono investiti anche della bandiera di rappresentare i tanti che alle Olimpiadi non riescono ad andare"