Dagli inviati Calcio Storico, ecco chi saranno i Magnifici Messeri delle semifinali

Sabato e domenica prenderà il via l'edizione 2025 del Calcio Storico fiorentino, con le due semifinali. Mentre resta da ufficializzare il nome del Magnifico Messere per la finale del 24 giugno (la scelta era caduta su Bove ma al momento non arrivano conferme), intanto sono stati ufficializzati quelli per le semifinali. Sabato nella sfida tra Azzurri e Rossi sarà protagonista la Rari Nantes con tre suoi campioni Lorenzo Zazzeri, Filippo Megli e Matteo Restivo.

Domenica invece, giornata della sfida tra Verdi e Bianchi, Magnifico Messere sarà il karateka Francesco Puleo mentre la pugile Martina Righi sarà Leggiadra Madonna. Nell'ultima edizione Magnifico Messere della finale (anticipata al 15 giugno per le elezioni) è stato l'ex viola Franck Ribery.