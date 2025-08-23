Verso Cagliari-Fiorentina: statistiche e curiosità sulla gara tra rossoblu e viola

Tramite il sito ufficiale della Fiorentina, ecco alcune curiosità e statistiche riguardanti la sfida contro il Cagliari, in programma domani alle 18:30 alla Unipol Domus Arena:

"Novanta gli incontri tra le due formazioni nella storia con 40 vittorie gigliate, 25 quelle cagliaritane e stesso numero anche di pareggi tra le due. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro i sardi (sei vittorie e tre pareggi), vincendo tutte le quattro più recenti. Nel novembre 2019 la vittoria isolana più vicina nel tempo (5-2 all’Unipol Domus con Rolando Maran alla guida). Perfetto equilibrio invece, nei 21 incontri precedenti tra i due club in casa dei rossoblu: sette vittorie per parte e sette pareggi, con i gigliati che sono riusciti a portare a casa i tre punti nelle ultime due trasferte in terra sarda. Per la seconda volta le due squadre si affronteranno alla prima giornata di Serie A dopo la stagione 1994/95 (quando la Fiorentina si impose per 2-1 al Franchi).

Il Cagliari ha pareggiato tutti gli ultimi quattro match alla prima apparizione stagionale mentre i viola sono imbattuti all’esordio stagionale nei tre campionati precedenti (due vittorie e un pareggio).

Per la prima volta in carriera Stefano Pioli torna alla guida di una squadra che aveva già allenato in passato. Inoltre gli isolani sono la formazione contro cui il mister parmense ha ottenuto più vittorie da allenatore in Serie A (14 in 23 sfide).

Tanti gli ex tra i due club: da Claudio Ranieri (prima sulla panchina viola e poi su quella del Cagliari), passando da Duncan, Simeone e Sottil ed arrivando a Folorunsho; transitato in prestito da Firenze a gennaio 2025 ed appena sbarcato in Sardegna sempre con la medesima formula".