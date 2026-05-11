Un italiano in finale di Conference: C.Palace-R.Vallecano sarà arbitrata da Mariani

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Sarà un italiano a dirigere l’atto conclusivo della Conference League. La UEFA ha infatti scelto Maurizio Mariani per la finale in programma il prossimo 27 maggio, che vedrà affrontarsi al "Leipzig Stadium" di Lipsia Crystal Palace e Rayo Vallecano. Oltre a Mariani, per l'Italia ci saranno Bindoni e Tegoni come assistenti, Di Bello al VAR e Chiffi nel ruolo di assistente VAR. A completare la squadra saranno i danesi Nyberg e Beigi (quarto uomo e riserva dell'assistente dell'arbitro) e il croato Bebek come supporto VAR.