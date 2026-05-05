Classifiche a confronto: invariato il distacco viola con l'anno scorso
Torna l'appuntamento con le classifiche a confronto dopo la 35° giornata di Serie A. Per quanto riguarda la squadra viola rimane invariato il distacco di 22 punti rispetto allo scorso anno. Se ieri infatti è arrivata la sconfitta pesante contro la Roma per 4-0, anche un anno fa, la squadra gigliata, allora allenata da Palladino, venne sconfitta proprio dalla squadra giallorossa, quella volta solo per 1-0. In gol Artem Dovbyk.
Di seguito il dato squadra per squadra:
Inter 82 punti (+8 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 34 partite)
Napoli 70 (-7)
Milan 67 (+10)
Juventus 65 (+2)
Roma 64 (+1)
Como 62 (+17)
Atalanta 55 (-13)
Lazio 51 (-12)
Bologna 49 (-13)
Sassuolo 49 (in Serie B)
Udinese 47 (+3)
Parma 42 (+10)
Torino 41 (-3)
Genoa 40 (+1)
Cagliari 37 (+4)
Fiorentina 37 (-22)
Lecce 32 (+5)
Cremonese 28 (in Serie B)
Hellas Verona 20 (-12)
Pisa 18 (in Serie B)
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