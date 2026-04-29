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Anche Fagioli pazzo di Psg-Bayern: il centrocampista viola esalta la sfida di Champions

Anche Fagioli pazzo di Psg-Bayern: il centrocampista viola esalta la sfida di Champions
Oggi alle 09:44Curiosità
di Redazione FV

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, risultato finale 5-4, è un instant classic, una serata di sport già da inserire nei libri di storia per la quantità di gesti tecnici visti nella semifinale d'andata di Champions giocata ieri sera al Parco dei Principi. Tra gli spettatori anche tanti 'colleghi' di Ousmane Dembelé ed Harry Kane. Uno tra i tanti è Nicolò Fagioli: il centrocampista della Fiorentina, proprio nel finale di gara, ha postato una storia sul suo profilo Instagram inquadrando la partita di Parigi e scrivendo un laconico 'Calcio'. Anche Fagioli, palato fine, ha apprezzato lo spettacolo visto ieri.