Pradè potrebbe tornare alla Roma. Il Tempo: è un profilo gradito a Gasperini

Pradè potrebbe tornare alla Roma. Il Tempo: è un profilo gradito a GasperiniFirenzeViola.it
Ieri alle 17:05Curiosità
di Redazione FV

Sulle pagine de Il Tempo questa mattina si fa il punto della situazione sul futuro direttore sportivo della Roma, alla luce dell'imminente addio di Massara. Da Cristiano Giuntoli a Giovanni Manna, passando per Tony D’Amico, sono tanti i nomi dei direttori sportivi nella lista dei Friedkin per sostituire l'attuale ds. L’ultimo è quello di Daniele Pradè: l’ex Fiorentina, che lasciato Firenze prima dell’arrivo di Fabio Paratici, è un nome gradito da Gasperini. Con sé, Pradè, porterebbe una grande conoscenza della piazza romana, oltre a quella del calcio italiano.

Romano dell’Aventino, ha già lavorato a Trigoria nei primi anni del nuovo millennio, in particolare dal 2000 al 2011.