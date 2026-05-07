Pradè potrebbe tornare alla Roma. Il Tempo: è un profilo gradito a Gasperini
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Sulle pagine de Il Tempo questa mattina si fa il punto della situazione sul futuro direttore sportivo della Roma, alla luce dell'imminente addio di Massara. Da Cristiano Giuntoli a Giovanni Manna, passando per Tony D’Amico, sono tanti i nomi dei direttori sportivi nella lista dei Friedkin per sostituire l'attuale ds. L’ultimo è quello di Daniele Pradè: l’ex Fiorentina, che lasciato Firenze prima dell’arrivo di Fabio Paratici, è un nome gradito da Gasperini. Con sé, Pradè, porterebbe una grande conoscenza della piazza romana, oltre a quella del calcio italiano.
Romano dell’Aventino, ha già lavorato a Trigoria nei primi anni del nuovo millennio, in particolare dal 2000 al 2011.
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