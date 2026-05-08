Fiorentina-Genoa: numeri e statistiche sulla sfida del Franchi

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Fiorentina-Genoa è uno dei match della trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A. Opta, celebre portale statistico, ci fornisce numeri e curiosità sulla sfida in programma domenica al Franchi alle ore 15:

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Fiorentina (9N, 6P): 2-1 il 1° settembre 2019, con le reti di Cristián Zapata e Christian Kouamé (Erick Pulgar per la Viola). La Fiorentina è imbattuta da 10 incontri di Serie A contro il Genoa (5V, 5N): quella rossoblù è l'avversaria che i viola hanno affrontato più volte dal 2020 in avanti senza perdere nella competizione (10, appunto).

Il Franchi è lo stadio in cui il Genoa ha disputato più incontri senza vincere in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): otto pareggi e 10 sconfitte nel parziale contro la Fiorentina; l'ultimo successo esterno del Grifone contro la Viola risale addirittura al 27 marzo 1977: 2-1 (gol di Roberto Pruzzo e Ignazio Arcoleo, Gianfranco Casarsa per i toscani). Nonostante la Fiorentina sia rimasta imbattuta in sette delle ultime otto gare di campionato (3V, 4N), ha perso la più recente contro la Roma (4-0); inoltre, includendo lo 0-0 contro il Sassuolo, la Viola potrebbe rimanere senza gol all'attivo in tre incontri di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2023.

Il Genoa non ha trovato il successo né la via del gol nelle ultime due gare di campionato (1N, 1P), dopo che aveva vinto cinque delle otto precedenti (3P); l'ultima volta che i rossoblù non hanno segnato in tre incontri consecutivi di Serie A risale ad aprile 2025, con Patrick Vieira in panchina. La Fiorentina, a cui manca uno punto per la matematica salvezza a prescindere dagli altri campi, è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime sei gare casalinghe di Serie A (2V, 4N) e nelle cinque più recenti di queste ha incassato un solo gol (nell'1-1 contro l'Inter); l'ultima volta che i toscani hanno evitato la sconfitta in sette incontri interni di fila in una stagione nella competizione risale al periodo tra agosto e dicembre 2024 (5V, 2N), con Raffaele Palladino in panchina. Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime otto trasferte di Serie A; nel periodo (dalla 21ª giornata), nessuna formazione ha collezionato più clean sheet esterni nel torneo (quattro anche per Como, Inter, Lazio e Parma). La Fiorentina e il Genoa sono, insieme all'Hellas Verona, le squadre che hanno subito più gol su palla inattiva in questa Serie A (tutte a quota 20).

Albert Gudmundsson ha trovato la rete in ciascuna delle sue due presenze contro il Genoa in Serie A; il giocatore della Fiorentina ha collezionato le sue prime 47 presenze nella competizione proprio in rossoblù, totalizzando 15 centri e quattro assist, tra il 2021/22 e il 2023/24. Ruslan Malinovskyi ha segnato sei gol in questa Serie A e l'ultima volta che ha fatto meglio in una singola stagione è stata nel 2020/21, con l'Atalanta (otto); il centrocampista del Genoa ha all'attivo due reti e due assist contro la Fiorentina nel massimo campionato, tutti arrivati con la maglia della Dea.