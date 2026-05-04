Roma-Fiorentina, ecco statistiche e curiosità sul match di stasera

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Roma-Fiorentina, in programma stasera alle ore 20.45, chiude la trentacinquesima giornata di Serie A. Queste le statistiche fornite da Opta sul match dell'Olimpico.

La Roma ha conquistato 60 vittorie contro la Fiorentina in Serie A (62N, 51P): soltanto contro il Torino i giallorossi ne contanto di più (72); sul fronte opposto, quella capitolina è una delle cinque squadre contro cui la Viola ha collezionato più di 50 successi nella competizione (51), assieme a Lazio (51), Atalanta (54), Napoli (55) e Bologna (59). Inoltre, solo all'Inter i toscani hanno rifilato più gol (224) che alla Roma (213) nel massimo torneo.

Dopo essere rimasta imbattuta per quattro match di fila (2V, 2N), la Fiorentina ha perso le ultime due partite di campionato contro la Roma e non subisce più sconfitte consecutive contro i capitolini nel torneo dalle cinque rimediate tra dicembre 2019 e agosto 2021.

La Roma ha perso solo tre delle ultime 51 gare casalinghe disputate contro la Fiorentina in Serie A (32V, 16N). L’ultima vittoria della Viola sul campo dei giallorossi in campionato risale al 7 aprile 2018 (2-0 con gol di Marco Benassi e Giovanni Simeone); da allora, cinque successi dei capitolini e due pareggi. La Roma è imbattuta nelle ultime 19 partite casalinghe nel girone di ritorno in Serie A (tra questo, lo scorso e il precedente campionato), per un bilancio di 13 vittorie, sei pareggi e 10 clean sheet nel periodo; l'ultima sconfitta interna dei giallorossi nella seconda metà del torneo risale al 22 aprile 2024, contro il Bologna (1-3). 20 dei 37 punti (il 54%) raccolti dalla Fiorentina in questo campionato sono arrivati nelle ultime 11 gare di Serie A (5V, 5N, 1P); nel periodo, la Viola sarebbe terza in classifica a pari punti col Como e alle spalle soltanto di Napoli (23) e Inter (24).

La Roma ha la miglior difesa casalinga di questa Serie A (10 gol al passivo), mentre è seconda nei maggiori cinque campionati europei, alle spalle del solo Barcellona (nove) - a 10 anche il PSG; l'ultima volta in cui i capitolini avevano subito non più di 10 reti nelle prime 17 partite interne di un massimo torneo risaliva al 2013/14 (otto in quel caso). La Roma è l'unica squadra di questo campionato a non aver segnato alcun gol dal 90' in avanti; sul fronte opposto, la Fiorentina ne ha subiti sette in questa fascia temporale, un record negativo condiviso con Genoa, Pisa e Verona. Il pressing della Roma ha prodotto l'interruzione alta di 439 sequenze degli avversari in questo campionato: più di qualsiasi altra avversaria. Inoltre, secondo il modello PPDA (la metrica avanzata che misura l'intensità del pressing di una squadra), soltanto il Como (9.2) esercita una pressione più alta rispetto a quella dei capitolini (10.3) nel torneo in corso.

Donyell Malen ha segnato 11 gol in 14 match di Serie A; solo un giocatore della Roma ha realizzato più reti dopo le sue prime 15 gare nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Gabriel Omar Batistuta (14). Inoltre, dal suo debutto in giallorosso nella competizione (18 gennaio), l'olandese è il miglior marcatore della Serie A e il giocatore con più conclusioni nello specchio (22). Nicolò Fagioli ha preso parte a cinque gol (2G+3A) in questa Serie A e solo nel 2022/23 (sei con la maglia della Juventus, 3G+3A) ha fatto meglio in una singola edizione del massimo campionato; inoltre, tra i centrocampisti, soltanto Nicolò Barella ha mandato al tiro più volte (67) i compagni di squadra nel torneo in corso rispetto al giocatore della Viola (60).

