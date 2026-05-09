La Fiorentina sorride con il Viola Park: ecco in cosa eccelle a livello europeo

La Fiorentina sorride con il Viola Park: ecco in cosa eccelle a livello europeoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 13:15Curiosità
di Redazione FV

Secondo quanto emerso da un report pubblicato dalla Rome Business School, dove viene introdotto l'indice Territorial Power Index (TPI), che si basa su vari parametri, tra cui l'Infrastructure Investment Ratio, che misura la capacità del club di convertire il capitale economico in asset territoriali durevoli e stabili. Sulle varie strutture studiate, di vari club di Serie A, la Fiorentina e di conseguenza il Viola Park, per cui il club gigliato ha investito 110 milioni,  presenta un Infrastructure Investment Ratio tra i più alti d'Europa con ricavi annui di circa 130 milioni. 