La Fiorentina sorride con il Viola Park: ecco in cosa eccelle a livello europeo
FirenzeViola.it
Secondo quanto emerso da un report pubblicato dalla Rome Business School, dove viene introdotto l'indice Territorial Power Index (TPI), che si basa su vari parametri, tra cui l'Infrastructure Investment Ratio, che misura la capacità del club di convertire il capitale economico in asset territoriali durevoli e stabili. Sulle varie strutture studiate, di vari club di Serie A, la Fiorentina e di conseguenza il Viola Park, per cui il club gigliato ha investito 110 milioni, presenta un Infrastructure Investment Ratio tra i più alti d'Europa con ricavi annui di circa 130 milioni.
Pubblicità
Curiosità
Il "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Il "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
Copertina
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com