FirenzeViola Un attacco spuntato: Kean e Piccoli tra i meno precisi sotto porta della Serie A

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Che l'attacco della Fiorentina in questa stagione abbia reso ben al di sotto delle aspettative è un fatto ormai più che assodato. Moise Kean e Roberto Piccoli hanno insieme collezionato infatti appena 11 gol in Serie A, 8 per l'ex Juventus e 3 per l'ex Cagliari. Numeri impietosi se confrontati con i 19 gol messi a segno dal solo Kean lo scorso campionato.

I due attaccanti viola però non hanno segnato poco perché mal serviti o poco valorizzati dal gioco della squadra, sebbene questa sia un'idea abbastanza diffusa e data quasi per scontata. Kean e Piccoli hanno reso al di sotto delle aspettative perché sono rientrati tra gli attaccanti di Serie A con il maggior numero di big chance fallite del nostro campionato, 18 per il primo, in cima alla classifica davanti a Lautaro Martinez (15) e Pio Esposito(13), e 12 per il secondo, al quarto posto di questa graduatoria al pari di Jonathan David della Juventus e Gift Orban del Verona.

Un dato che dunque certifica la scarsa vena realizzativa dei due giocatori ai quali, come detto, le occasioni per andare a segno non è che non si sono presentate, ma bensì sono arrivate e non sono state convertite in gol.