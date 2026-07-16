Festa argentina ieri sera in centro a Firenze

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Anche in centro a Firenze festeggiamenti per l'Argentina che ha battuto l'Inghilterra al Mondiale guadagnandosi la finalissima di domenica contro la Spagna

Anche a Firenze si è festeggiato ieri sera per il successo dell'Argentina nella semifinale del Mondiale. L'albiceleste ha battuto l'Inghilterra in rimonta con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez dopo che gli inglesi erano passati in vantaggio con Gordon. Al termine della partita festeggiamenti registrati anche a Firenze, in centro, dove alcuni tifosi di Messi e compagni hanno celebrato l'accesso alla finale del Mondiale in programma domenica contro la Spagna