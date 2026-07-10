De Gea lancia segnali alla Fiorentina: il portiere spagnolo posa con la nuova maglia
La Fiorentina nel corso di questa prima estate targata Fabio Paratici sarà rivoluzionata per buona parte della rosa. Gli arrivi di Viery, Dragusin e Atta, per un totale di oltre 60 milioni di euro già spesi, danno la sensazione di quello che è stata fino ad ora la campagna acquisti viola e di quello che potrà accadere nel prossimo futuro. Non solo entrate però, il club gigliato dovrà anche pensare a cedere per sfoltire l'organico e abbassare il monte ingaggi.
In tal senso uno dei nomi più chiacchierati è quello di David De Gea, che con 3 milioni di stipendio è tra i più pagati e proprio per questo spesso viene dato in uscita. Lo spagnolo però attraverso i social ha lanciato oggi un segnale, con una storia con la nuova maglia viola indosso. Ecco la foto in questione:
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