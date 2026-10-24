Pongracic, da una sfida all'Inter all'altra, il croato sempre al centro di polemiche arbitrali
Inter e Fiorentina tornano ad affrontarsi praticamente 7 mesi dopo l’ultima volta. Nota curiosa quella che riguarda il difensore viola Pongracic, protagonista suo malgrado di polemiche arbitrali sia dopo la sfida del marzo scorso che nell’ultima gara giocata dai viola contro il Como.
Il precedente
Il 22 marzo scorso, per la 30.ma giornata, al Franchi arrivano i nerazzurri in piena corsa per il titolo, di contro la Fiorentina è alle prese con una lenta risalita dai bassifondi della classifica. La sfida terminerà 1-1 per il gol immediato di Pio Esposito (in rete di testa dopo appena 40 secondi) e il pareggio di Ndour nella ripresa dopo una corta respinta su tiro di Gudmundsson dalla sinistra. Eppure nel dopo partita si discute di un presunto tocco di mano di Pongracic dentro la propria area di rigore che alcuni esperti di moviola definiscono episodio da rigore.
Le parole di Marotta sull'eventuale fallo di mano di Pongracic
“Oggi siamo davanti ad uno scenario, una pletora di esperti tecnici di Var e per quel che ho potuto leggere per tanti opinionisti si tratta di calcio di rigore – racconterà Marotta 24 ore più tardi - Non facciamo le vittime, io dico che ci deve essere un’uniformità di valutazioni, il protocollo oggi viene utilizzato, secondo me, non in modo omogeneo, quindi io sono per l’uniformità da questo punto di vista e per la centralità dell’arbitro”
Certamente solo una coincidenza, eppure sette mesi più tardi nerazzurri e viola si affrontano dopo più di una polemica arbitrale, ancora una volta sollevata per un episodio che coinvolge il difensore centrale croato destinato ad avere una maglia da titolare domani a san siro
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