Inter-Fiorentina, ecco numeri e curiosità sul match di San Siro

Inter-Fiorentina è una delle gare più interessanti dell'ottavo turno di Serie A. Grazie a Opta, andiamo a scoprire qualche numero del match in programma domenica alle ore 12.30: L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Fiorentina in Serie A (10V, 6N), vincendo quattro delle sei più recenti (1N, 1P). L’Inter è la formazione contro cui la Fiorentina ha segnato il maggior numero di reti in Serie A: 224; dall'altro lato, nessuna squadra ha segnato più reti contro la Viola nella competizione rispetto ai nerazzurri (275, come la Juventus).

La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre trasferte contro l'Inter in campionato, dopo che era rimasta imbattuta in tre delle quattro precedenti (1V, 2N); l'ultima volta che la Viola è stata sconfitta in più gare esterne consecutive contro l'Inter in Serie A risale al periodo tra il 2001 e il 2013 (12 ko di fila in quell'occasione). L'Inter è imbattuta in questo campionato, nonostante abbia subito nove reti; solo cinque volte in tutta la storia della Serie A una formazione non ha perso nessuna nelle prime otto gare stagionali subendo più gol: la Lucchese nel 1936/37 (10), la Roma nel 1955/56 (10), il Milan nel 1992/93 (11) e nel 1999/00 (11) ed infine l'Inter nel 2004/05 (13). La Fiorentina ha perso cinque delle sette gare di questo campionato (1V, 1N) e mai nella sua storia ha registrato più sconfitte nelle prime otto partite stagionali di Serie A. L’Inter ha vinto ciascuna delle quattro gare interne di questo campionato, segnando 15 reti; negli ultimi 50 anni solo tre squadre hanno trovato il successo in ciascuna delle prime cinque partite casalinghe stagionali in Serie A realizzando più gol: la Roma nel 1990/91 (16 centri) e nel 2016/17 (17), la Juventus nel 2014/15 (17) e la Sampdoria nel 2017/18 (16).

Nessuna squadra ha ottenuto più punti dell'Inter in rimonta nel corso delle prime sette gare stagionali nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: 10, come la Juventus nel 2013/14 e la stessa Inter nel 2021/22. La Fiorentina, che è la squadra che ha subito più gol in questa Serie A (17), affronterà il miglior attacco del torneo (l'Inter, con 21 centri); la Viola ha subito in media una rete ogni cinque tiri, il peggior rapporto nel torneo in corso. La Fiorentina è la vittima preferita di Hakan Çalhanoglu in Serie A, grazie a sette centri; nell’era dei tre punti a vittoria, solo quattro centrocampisti hanno realizzato più gol contro una singola avversaria nella competizione: Cristiano Doni contro l’Inter (otto), Andrea Pirlo contro il Parma (otto), Clarence Seedorf contro la Juventus (otto) e Marek Hamsík contro Palermo (otto) e Bologna (nove). Cher Ndour, che è andato a segno nel suo ultimo precedente contro l'Inter (al Franchi nell'1-1 dello scorso marzo), è uno dei cinque giocatori nati dal 2004 in avanti che hanno registrato almeno 30 Line-Breaking Passes (41) e almeno 30 palloni riconquistati (32) in questo torneo, insieme a Darryl Bakola, Reda Belahyane, Oumar Ngom e Alessandro Romano.