Kean e la corte di Fabregas. I lariani ci proveranno solo dopo Chalobah
Resta in primo piano il futuro di Moise Kean, una delle situazioni più delicate in casa Fiorentina. Come riporta la Repubblica (edizione Firenze), l'ipotesi Como continua a essere una possibilità concreta per il centravanti classe 2000, anche se al momento il club lariano non ha ancora presentato un'offerta ufficiale alla società viola. L'interesse resta vivo, ma prima di concentrarsi sull'attacco i lombardi sono impegnati nella chiusura dell'operazione legata a Trevoh Chalobah, destinata a rappresentare un investimento importante per il reparto difensivo.
Kean piace a Fabregas
Soltanto dopo aver definito il tassello arretrato il Como valuterà se affondare il colpo per Kean, profilo particolarmente gradito a Cesc Fabregas. La Fiorentina, dal canto suo, ha già fissato la propria valutazione: l'attaccante non viene considerato incedibile, ma per lasciarlo partire servirà un'offerta da almeno 40 milioni di euro. La situazione resta da monitorare con attenzione perché il mercato può cambiare rapidamente e le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se il corteggiamento del Como si trasformerà in una vera trattativa.
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