Rissa sugli spalti in Palermo-Catanzaro: 8 Daspo. Due anni per il figlio di Polito

vedi letture

Sono otto i Daspo disposti dal Questore di Palermo, a seguito delle indagini della Digos, per quanto avvenuto nella Tribuna Autorità dello Stadio Renzo Barbera nel corso della sfida dei play off fra Palermo e Catanzaro. Tra i destinatari del provvedimento figurano quattro componenti della delegazione calabrese fra cui moglie, figlia e figlio del direttore sportivo del club Ciro Polito ovvero Arianna Letizia, Alessia Polito e Vincenzo Polito oltre a Giuseppe Rinaldi, match analyst del club giallorosso. Coinvolti anche due steward del “Barbera” e due tifosi del Palermo.

La durata dei Daspo

La violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10 mila a 40 mila euro. I Daspo avranno durata di due anni per il figlio di Polito, per uno steward 37enne e per un tifoso rosanero 38enne, mentre per tutti gli altri la misura sarà di un anno.