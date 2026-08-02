Kean, l'addio solo per la Champions. La Nazione: "Per la Fiorentina non è incedibile"

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Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato: su di lui il Como, possibile contatto coi viola in settimana

Il futuro di Moise Kean continua a tenere banco in casa Fiorentina. Torna sul tema stamani La Nazione, il centravanti viola ha ritrovato il gol nell'amichevole contro il Real Madrid, entrando dalla panchina e firmando il definitivo 2-2. Un segnale importante dopo il lavoro personalizzato svolto nelle ultime settimane, ma anche l'ennesimo capitolo di un'estate in cui il suo nome resta al centro delle indiscrezioni di mercato.

Archiviata la finestra utile per esercitare la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, un eventuale trasferimento dovrà passare da una trattativa tra i club. La Fiorentina non considera Kean incedibile, ma è disposta a parlarne soltanto di fronte a un'offerta intorno ai 40 milioni di euro. L'attaccante, dal canto suo, valuterebbe un addio solo per una destinazione che gli permetta di giocare la Champions League. Nelle ultime settimane non sono mancati sondaggi da parte di Lipsia e Fenerbahçe, senza però sviluppi concreti.

L'interesse più concreto resta quello del Como, che continua a monitorare la situazione e potrebbe muoversi nei prossimi giorni. Il club di Cesc Fabregas sta valutando la fattibilità dell'operazione, sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore. Secondo il quotiano locale, la nuova settimana potrebbe portare novità importanti, con la possibilità di un confronto tra le due società per capire se ci sono i margini per avviare una vera trattativa.