Marco Masini, il 2 luglio protagonista al Pistoia Blues Festival

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Ci sarà anche un po’ di viola nella prossima kermesse musicale in arrivo a Pistoia. Appuntamento tra i più longevi del panorama italiano, il Pistoia Blues Festival si anima sulle note musicali di artisti italiani e internazionali già dal 1980, con nomi che hanno fatto la storia della musica che si sono alternati sul palco di Piazza del Duomo. Quest’anno tra i protagonisti anche una voce legatissima a Firenze e alla Fiorentina, della quale è grande tifoso, come Marco Masini che presenterà un nuovo progetto live nel quale si alterneranno brani intramontabili e pezzi più recenti in uno spettacolo pensato per emozionare e sorprendere, grazie alla forza della sua voce e a una produzione sonora e visiva di grande impatto.

Questo il programma dell’edizione 2026 del Pistoia Blues Festival:

Sabato 4 luglio – Fantastic Negrito ed Eric Steckel

Domenica 5 luglio – JET

Mercoledì 8 luglio – The Darkness

Venerdì 10 luglio – Jethro Tull

Storytellers – Suoni d’autore

Giovedì 2 luglio – Marco Masini

Eventi speciali

Venerdì 3 luglio – Il Volo

Lunedì 6 luglio – Enrico Brignano

In occasione del Pistoia Blues Festival, il centro storico si anima con il tradizionale Mercatino del Blues, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, tra bancarelle, artigianato, musica e curiosità da giovedì 2 a domenica 5 luglio, per l’intera giornata tra via Buozzi e via Cavour, a cura dell’Associazione culturale Pinocchio 3000. Tornerà poi venerdì 10 e sabato 11 luglio, dalle 9.30 alle 24.00, nelle vie Cavour, Buozzi e Cino, con l’organizzazione di Marta Bulli, contribuendo ad arricchire l’atmosfera di festa che accompagna il festival.

Ad accompagnare il mercatino ci sarà anche un ricco programma di eventi a ingresso libero. Giovedì 2, alle 21.30, le vie del centro saranno animate dalla Malmantile Misericordia Street Band, mentre venerdì 3, stesso orario, in piazza Gavinana sarà protagonista Rick Hutton con la sua band, per un viaggio attraverso i grandi classici della storia del rock. Sabato 4 luglio, infine, spazio alle famiglie con una serata dedicata ai più piccoli, tra truccabimbi, balloon art, cantastorie e animazione itinerante. Le iniziative sono organizzate dall’Associazione culturale Pinocchio 3000 e, per il secondo fine settimana, da Marta Bulli.