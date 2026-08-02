Tra Lang e Bakayoko anche Solomon. La Nazione: "Lui aspetta la Fiorentina"
La Fiorentina continua a muoversi alla ricerca di un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso, con il reparto che resta uno dei principali nodi da risolvere sul mercato. L’ultimo nome accostato ai viola è quello di Jaden Philogene, ala inglese classe 2002 dell’Ipswich Town: un profilo considerato interessante, ma valutato intorno ai 20 milioni di euro e subito smentito in via informale dalla società gigliata. La caccia dunque prosegue, in attesa soprattutto di capire l’evoluzione della situazione legata a Franco Mastantuono.
Restano infatti sul tavolo le piste che portano a Johan Bakayoko e Noa Lang, mentre non va escluso un possibile ritorno di fiamma per Manor Solomon. L’esterno del Tottenham, protagonista di un’estate positiva e reduce dall’assist per il gol di Tonali contro il Chelsea, è destinato a lasciare gli Spurs a titolo definitivo. L’ipotesi Championship con il West Ham non sembra convincerlo: la sua volontà sarebbe quella di aspettare ancora la Fiorentina, che dal canto suo potrebbe temporeggiare per provare ad abbassare le richieste economiche. Il club viola, infatti, punta a spendere meno rispetto ai 10 milioni fissati dal precedente diritto di riscatto, con l’obiettivo di dimezzare il costo dell’operazione. Lo riporta La Nazione.
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