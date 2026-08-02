Mastantuono e il parere del Real: i Blancos lo vogliono in Europa, la Fiorentina spera
La Fiorentina continua ad aspettare Franco Mastantuono, ma la sensazione è che la decisione possa arrivare a breve. Come riporta l'edizione fiorentina de la Repubblica, in casa viola filtra un cauto ottimismo sulla possibilità che il talento argentino possa accettare il trasferimento a Firenze, nonostante la forte concorrenza di altri club.
Il classe 2007 gradirebbe anche un ritorno in prestito al River Plate, ma il Real Madrid preferisce fargli proseguire il percorso di crescita in Europa, in un campionato di alto livello. In questo scenario può risultare decisivo il rapporto tra il direttore sportivo viola Fabio Paratici e la dirigenza dei Blancos. La Fiorentina resta quindi in attesa della scelta definitiva del giocatore: solo dopo un eventuale via libera di Mastantuono il club potrà provare a impostare l'operazione, valutando anche formule diverse dal semplice prestito secco. Paratici e Roberto Goretti continuano a sperare di poter regalare a Fabio Grosso uno dei colpi più prestigiosi dell'estate.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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