FirenzeViola Buone sensazioni in attesa dal mercato: la Fiorentina torna da Klagenfurt con il sorriso a metà

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Un pareggio con il Real Madrid non può non portare con sè un piccolo sorriso, soprattutto se sei una Fiorentina in costruzione e vieni da una stagione da 15esimo posto. Certo, anche Los Blancos erano più che un cantiere, però il 2-2 maturato a Klagenfurt ha lasciato buone sensazioni per tanti motivi. Per il gioco ci sarà tempo, per gli esterni pure e Grosso anche su Mastantuono ha glissato facendo capire però come si aspetta esterni per far vedere la sua vera Fiorentina.

I motivi per sorridere

Grosso può contare su una squadra che per tutto il ritiro ha lavorato bene, sfruttando le temperature più miti dell'Inghilterra e iniziando ad impostare il lavoro con la Roma nel mirino. L'amichevole con il Real ha mostrato un Viery pienamente all'interno del progetto viola, un Oulai ancora da sgrezzare ma soprattutto due attaccanti in discreta forma. Ma anche Fagioli ha dato buone sensazioni entrando a partita in corso e incidendo nel secondo tempo della sfida.

Su cosa c'è ancora da lavorare

Il lavoro però non può essere finito e il messaggio che mancano gli esterni è ancora vivo nella testa di Grosso e anche di Paratici, nonostante il cambio di modulo fatto però per valorizzare Gudmundsson e Atta. Per questo prosefuono i discorsi su Mastantuono ma non solo, la Fiorentina lavora sotto traccia su vari profili. Grosso aspetta e intanto lavora con quello che ha, in vista del ritorno al Viola Park e di eventuali sviluppi anche sul fronte Kean. Che in Austria ha fatto comunque capire quanto può valere per questa Fiorentina.