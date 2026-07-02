Centenario Fiorentina, annunciati Toni e Borja Valero: oltre 5.000 biglietti venduti
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I due ex viola si aggiungono alla squadra delle All Stars che il 2 settembre sfiderà Operazione Nostalgia al Franchi. Cresce anche l'attesa dei tifosi.
La Fiorentina continua ad alimentare l'attesa per la partita del centenario in programma il prossimo 2 settembre al Franchi contro Operazione Nostalgia. Attraverso i propri canali social, il club viola ha svelato altri due protagonisti della formazione Fiorentina All Stars: ci saranno anche Luca Toni e Borja Valero, due tra gli ex giocatori più amati dal pubblico.
Contestualmente è stato aggiornato anche il dato sulla prevendita: sono già oltre 5.000 i tifosi che hanno acquistato il biglietto per assistere all'evento, uno degli appuntamenti più attesi delle celebrazioni per i cento anni della società. Nelle prossime settimane la Fiorentina continuerà ad annunciare nuovi ex viola che prenderanno parte alla serata celebrativa.
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