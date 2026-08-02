FirenzeViola Oulai-Atta, aspettando Fagioli. Grosso ha già risposto: sarà una Fiorentina tutta qualità

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La Fiorentina nascitura è una squadra che vuole fare del possesso palla la sua arma principale: in mezzo al campo i primi risultati si vedono già

Quella che sta nascendo sembra a tutti gli effetti una Fiorentina all’insegna della qualità. Certamente ancora lontana dalla sua miglior versione, ma alla squadra di Grosso sono bastate tre amichevoli estive per lasciar intendere il suo diktat: giocare tanto col pallone, soprattutto a terra, buttandolo via il meno possibile. È questo l’imprinting che il neo allenatore sta cercando di dare alla sua formazione e molto, come sempre in questo tipo di calcio, si deve al centrocampo.

Oulai e Atta, aspettando Fagioli

Il cuore pulsante della squadra di Grosso è a metà campo, dove non a caso, la dirigenza ha fatto finora gli investimenti più massicci. Oulai e Atta sono costati una montagna di soldi ma i primi risultati si stanno vendendo eccome. La Fiorentina palleggia molto in mezzo al campo e i due nuovi arrivati dialogano tanto fra loro, l’ivoriano fungendo anche da filtro e da equilibratore, il francese svariando molto sul fronte offensivo, dove dà sempre la sensazione di poter creare pericolo. Un binomio ancora da oliare ma che ha già portato molta più qualità di prima.

L'esempio della Viola di Montella

Quella stessa qualità richiamata spesso da Grosso, tornato sul tema anche ieri dopo l’amichevole col Real Madrid, quando gli viene giustamente chiesto come mai uno votato al calcio tutto possesso come lui non abbia ancora testato insieme Oulai e Fagioli. La risposta è stata più che soddisfacente: "Se Oulai non avesse preso una botta li avrei fatti giocare anche insieme: perché non dovrei farlo? A me piacciono i giocatori di qualità". L’idea del club, partita dai piani alti, è infatti ricreare una mediana tutta tecnica come quella che aveva Montella tanti anni fa. E l’indirizzo che ha preso la Fiorentina di Grosso, pur chiaramente molto lontana da quegli standard (Aquilani-Pizarro-Borja Valero saranno difficilmente imitabili), è proprio quello. Non resta che pazientare.