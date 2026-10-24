FirenzeViola L'equilibrio prima di tutto, anche del gioco

Più che un chiodo fisso l’esigenza più stringente della Fiorentina, evidenziata senza mezzi termini da un passivo di reti che non può che allarmare. Ancora una volta è Paolo Vanoli a fornire tesi e risposte al momento viola, e ancora una volta l’allenatore è alla ricerca di un equilibrio che la sua squadra non ha assimilato.

Quotazioni di Brescianini in salita

Si spiega anche così una settimana in cui il nome di Brescianini è rimbalzato più volte nelle probabili formazioni, fosse solo per assicurare alla difesa quel minimo sostegno che fino a oggi non si è visto. Al cospetto di una squadra, l’Inter, la cui linea mediana preannuncia qualità, che si tratti di Barella o Calhanoglu o ancora Mkhitaryan, l’inserimento di un profilo come Brescianini è un tentativo di maggior copertura dettato proprio da quei 17 gol incassati in 7 giornate

Il gioco offensivo può attendere

Insomma il gioco offensivo all’origine delle scelte estive di mercato per il momento può attendere, seppure l’esperimento Gonçalves dal primo minuto, contro il Como, abbia inizialmente fornito risposte incoraggianti. Un rinvio inevitabile, anche alla luce della classifica che impone alla Fiorentina una veste più concreta per non ritrovarsi alla prossima sosta di novembre in una posizione preoccupante.

Ballottaggio aperto Beto-Pellegrino

In uno scenario del genere s’inserisce il ballottaggio, aperto, tra Beto e Pellegrino. Il primo titolare a Genova contro il Genoa, il secondo di nuovo dal primo minuto sabato scorso contro il Como, si giocano la maglia da titolare in una sfida sulla carta complicata ma nella quale il riferimento offensivo avrà un peso determinante, che si tratti di pensare a ripartenze che sfruttino la profondità dell’ex Everton o a manovre che possano innescare (possibilmente anche sulle palle alte) le doti sui colpi di testa dell’argentino in cerca del suo quarto centro in maglia viola.